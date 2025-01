Attenti al lupo: un vademecum in caso di incontri ravvicinati

Molto partecipato l’incontro organizzato dall’amministrazione comunale di San Giovanni in Marigano, che si è tenuto nella sala del consiglio comunale, sulla convivenza tra uomo e lupo. Oltre un centinaio di persone, sala occupata in tutti i posti, e partecipanti provenienti anche da altri comuni, specie dell’entroterra. A conferma dell’interesse su tale tematica. "È stato un incontro molto partecipato – spiega la sindaca Michela Bertuccioli – che conferma la bontà dell’iniziativa, che ci auguriamo possa essere d’aiuto a questo tipo di cambiamenti, con incontri ravvicinati in aumento, che tutti noi stiamo vivendo, nel pieno rispetto anche dell’animale stesso, che non è così minaccioso come vorrebbero i pregiudizi popolari".

Ma visti i recenti avvistamenti di esemplari, e non solo a San Giovanni, vicino ai centri abitati, sono state fornite indicazioni per scongiurare anche la confidenzialità tra lupo e uomo, ovvero l’incentivazione del contatto con l’animale selvatico. "Si è parlato di questioni economiche legate alla predazione sul bestiame o fattorie – spiega l’amministrazione comunale marignanese –, di questioni sociali sull’accettazione da parte delle comunità locali e di questioni culturali sulla conoscenza reale del lupo e dei pregiudizi a lui legati. I carabinieri forestali hanno anche invitato la cittadinanza a contribuire a fornire segnalazioni e dati attendibili sul comportamento dei lupi in contesto urbano, in quanto il monitoraggio a loro affidato potrà essere materiale utile nei tavoli europei e nazionali dove si prenderanno decisioni su tale fenomeno. Erano presenti gli esperti del servizio agricoltura caccia e pesca della Rer Rimini, sportello lupo Rimini, servizio veterinario dell’Asl Rimini, carabinieri forestali di Morciano di Romagna che hanno contribuito alla buona riuscita della serata".

Nell’occasione sono stati forniti anche alcuni pratici consigli. Fare attenzione ai rifiuti, da non lasciare fuori casa per troppe ore o fuori dai cassonetti stradali; rimuovere il cibo non consumato da cani o gatti, per evitare che il lupo ne sia attratto; tenere sotto controllo gli animali domestici, specie di notte, magari tenendoli al chiuso; tenere i cani al guinzaglio durante le passeggiate; non avvicinarsi mai in alcun caso al lupo, che si allontanerà da solo; se il lupo non si allontana fare rumore; se avvistato dall’auto, non inseguirlo e non spaventarlo, lasciando che se ne esca dalla carreggiata.

Luca Pizzagalli