Cinque generazioni per un bebè: la grande famiglia del piccolo Alex

Villa Verucchio (Rimini), 16 gennaio 2025 – In un mondo che spesso corre troppo veloce , la famiglia Savoia ci regala una storia di amore senza tempo: cinque generazioni unite sotto lo stesso tetto per accogliere il piccolo Alex, nato il 19 dicembre. Una famiglia speciale, che racchiude quasi un secolo di ricordi, emozioni e affetti condivisi. Dalla trisavola di 98 anni al neonato che porta nuova luce, questo è il racconto di un legame indissolubile, capace di commuovere e ispirare.

I Savoia sono proprio una famiglia da record, originari di Villa Verucchio, in provincia di Rimini, appena un mese fa hanno dato il benvenuto al piccolo Alex, nipotino di tre nonni, quattro bisnonni e tre trisavoli. Ci sono poi i due zii, Simone (17 anni) e Jennifer (35 anni) e Andrea Savoia e Samantha Fiore, i genitori, rispettivamente di 26 e 35 anni. Un affetto a non finire, quello per Alex, che si estende per quasi cento anni di storia portati fieramente dai parenti del piccolo. “La nostra è una famiglia molto fortunata, quando è nato Alex sono stati tanti i familiari che lo hanno salutato per la prima volta e soprattutto lo stupore di così tante generazioni che si sono strette in questa gioia – dice il padre Andrea, operaio di professione –. Qualche giorno dopo la nascita siamo andati a registrarlo all’anagrafe e l’operatrice ci ha fatto notare l’originalità del fatto. Per noi è tutto normale, però, pensandoci non è così semplice riunire insieme cinque generazioni di parenti ancora in vita”.

Insieme a Quinta di 98 anni ci sono anche la trisavola Carla di 90 e l’ottantottenne Bruna. Ad allungare l’albero genealogico dei Savoia non possono mancare poi 4 bisnonni, da Maria Pia, la più grande con i suoi ottant’anni, fino al settantenne Claudio, Claudia di 72 anni e Manuela di appena 67.

“I nonni di Alex sono ancora più giovani – riprende Andrea Savoia –. Mia madre Elisa e mio padre Emanuele non hanno neppure raggiunto i cinquant’anni, mentre Silvia, la madre di Samantha, ha 61 anni. Non avrebbero mai pensato, così giovani, di avere un nipotino. Quando abbiamo dato la notizia sono rimasti tutti increduli, ma lo sbigottimento iniziale ha lasciato subito spazio alla contentezza per il bambino che da lì a nove mesi sarebbe arrivato”.

Quella dei Savoia è sempre stata una famiglia longeva, ma ora con l’arrivo del piccolo Alex si dovrà aggiungere un seggiolone al tavolo, dedicato ad una generazione in più, quella del nuovo nato nel 2024. “Ci troviamo insieme per le festività e confrontarsi tra persone di varie età, testimoni di avvenimenti diversi, è sempre una gioia – riprende Andrea –. Ora che c’è anche Alex sono tutti felici, a qualcuno è scesa anche qualche lacrima di commozione, mentre altri lo stringono forte a loro. Ognuno dà amore in maniera diversa, dal più grande a quello più giovane della famiglia”.

Alex vive a Villa Verucchio insieme al papà Andrea, alla madre Samantha e Alisea, la figlia di 8 anni di quest’ultima. “A parte i primi giorni di insonnia il bambino è molto bravo, mangia tanto, dorme bene e soprattutto ride con gusto. Quando abbiamo scoperto che saremmo diventati genitori abbiamo iniziato a fantasticare sul sesso, a me e a Samantha ci sarebbe piaciuto proprio avere un maschietto e siamo stati esauditi. Ma l’importante è che stia bene, immerso nell’amore di una famiglia un po’ speciale”.