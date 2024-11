Città cantiere: lavori in corso per 23 milioni

Cantieri per 23 milioni di euro. Sono sette sul territorio. Il Comune fa il punto su lavori e progetti in corso. "Poche città – attacca il sindaco Filippo Giorgetti – hanno in campo sette opere, sette grandi cantieri così significativi per il territorio e per la comunità come la nostra in questo momento: frutto di un lavoro che parte da lontano, costruito negli anni in sinergia anche con altri enti, e di cui raccogliamo i frutti vedendo i lavori in pieno svolgimento". Prolungamento del molo di levante, creazione della strada di gronda, miglioramento sismico e ampliamento della scuola Ferrarin, adeguamento sismico della ‘media’ Panzini, realizzazione della nuova scuola primaria in via Bellini, riqualificazione del polo sanitario di piazza del Popolo con la sua nuova Casa della Comunità, rigenerazione della ex Fornace.

"Un insieme di interventi per oltre 23 milioni che si aggiungono ovviamente all’attività ordinaria e alle manutenzioni straordinarie sul fronte dei lavori pubblici. Con quel rigore, quella puntualità e quel rispetto delle scadenze che sappiamo essere fondamentali nel reperimento, nell’utilizzo e nella rendicontazione dei finanziamenti sovra comunali, a partire dal Pnrr". Ricognizione che dettaglia l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Grassi cominciando dal porto, "dove sono nel pieno le attività di un intervento che porterà grandi benefici in termini di sicurezza per chi vive o lavora nell’area". Si tratta del prolungamento del molo di levante per circa ottanta metri, il cosiddetto ‘pennello’ di scogliere che sta prendendo forma e che "già ha dimostrato la sua importanza in occasione dei recenti fenomeni alluvionali".

La fine dei lavori prevista entro quest’anno. Sempre la fine del 2024, è la scadenza dei lavori di consolidamento sismico in atto, alla secondaria Panzini: "una messa in sicurezza dal valore di circa 500.000 euro che si è concentrata sulla palestra, parte nevralgica per la solidità della struttura, e che sarà completata con la sostituzione della pavimentazione nei due campi sportivi esterni". Un’altra opera chiave in corso tra via dei Mille e via Cardano, è quello che riguarda la strada di gronda in zona colonie. "E’ crescente l’interesse che stiamo registrando a livello di investitori e potenziali interessati alle attività che sorgono in zona. La prima tranche dei lavori, per 3 milioni totali, "sarà ultimata per la bella stagione del 2025". Sul fronte delle opere legate al Pnrr da ultimare entro il 31 marzo 2026 quella più consistente è "l’importante rigenerazione in corso all’ex Fornace": 5,7 milioni di euro il valore delle opere, "che hanno visto ad oggi completate le demolizioni e le sottofondazioni dell’opificio storico della struttura". Poco distante l’intervento da 3 milioni sulla primaria Ferrarin. In via Bellini, invece, ciò che sta nascendo è un plesso ex novo dal valore di circa 5 milioni di euro. Ultimo il cantiere della nuova Casa di Comunità per 4 miloni, grazie a Pnrr e Fondo Kyoto, con l’Ausl impegnata insieme al Comune.