Cocaina nascosta in albergo

Un 19enne albanese è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa di Rimini, in quanto trovato in possesso di quasi 20 grammi di cocaina nascosti in un albergo. I militari lo hanno sorpreso mentre cedeva una dose ad un acquirenti, nei pressi del bagno 144 di Rimini. I carabinieri hanno quindi deciso di perquisire la camera dell’hotel in cui soggiornava. All’interno hanno trovato 450 euro in contanti, mentre la droga era stata nascosta dietro un quadro elettrico nel corridoio della struttura ricettiva. Tutto il materiale è stato sequestrato e il 19enne arrestato. Ieri mattina è comparso davanti al giudice di Rimini in occasione del processo con rito direttissimo.