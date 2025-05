Del Toro, sette anni in Repubblica. Le fortune al Giro partono dal Titano

La sua Ensenada assomiglia tanto a Rimini. Una città di mare famosa per la vita notturna e per i turisti che la popolano. Ma a Isaac Del Toro, primo messicano a vestire la Maglia Rosa del Giro d’Italia, piacciono più le salite di San Marino. Il giovane ciclista è stato infatti protagonista assoluto della nona tappa del Giro d’Italia 2025, da Gubbio a Siena, conquistando il primato della classifica generale. Ma le fortune di El Torito sono da ricercare più indietro: in Repubblica, dove vive da circa sette anni. Qui Isaac c’è arrivato seguendo un sogno, quello di diventare ciclista professionista. Poche le opportunità nel suo Paese, così appena 15enne, parte per l’Europa. Sul Titano segue la strada tracciata dalla Ar Monex, continental messicana con sede a San Marino. Che nel 2021 mette in piedi un progetto sposato dalla Federazione sammarinese ciclismo. Portare in Repubblica un gruppo di giovani ciclisti messicani per condurli al professionismo. C’è anche Isaac.

Sulle strade di San Marino si allena, siede sui banchi insieme agli studenti della scuola secondaria superiore, partecipa al corso di italiano di primavera per stranieri. Arrivano le prime vittorie importanti. Nel 2023, è il primo messicano a trionfare al Tour l’Avenir, una corsa che hanno vinto Gimondi, LeMond, Indurain, e Pogacar, tra gli altri. Quel ragazzino partito dal Messico ha del talento cristallino. Chi lo vede allenarsi per le strade della Repubblica ne resta incantato. Presto arriva anche l’esordito tra i professionisti vincendo, lo scorso anno, la prima tappa del Tour Down Under. Quest’anno ha trionfato alla Milano-Torino e ha firmato un contratto con la Uae Team Emirates fino al 2029. Un sogno vissuto a occhi aperti continuando la sua vita di tutti i giorni a San Marino. Da cinque anni ha la residenza sul Titano. Dove risiede in un condominio ’popolato’ da colleghi ciclisti.

Il lombardo Davide Piganzoli e il marchigiano Giulio Pellizzari, entrambi suoi coetanei, vivono al piano di sopra. Ma la lista di ciclisti che negli ultimi anni hanno scelto di prendere la residenza a San Marino è lunga. Da quando il Titano, più o meno dal 2021 a oggi, ha tentato a diventare il ‘paradiso fiscale’ dei campioni. Riuscendoci. Insieme all’uomo del momento, El Torito, le strade della Repubblica le percorrono ormai con una certa confidenza l’oro olimpico e mondiale dell’inseguimento a squadre Simone Consonni, l’abruzzese Giulio Ciccone, poi vincitori di tappe al Giro d’Italia come Lorenzo Fortunato e Alberto Dainese e il nazionale azzurro Lorenzo Rota. Insomma, un popolo su due ruote. Ma oggi gli occhi suono tutti puntati su quel giovane messicano che incanta al Giro e San Marino tifa per lui. Ovviamente.