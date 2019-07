Rimini, 31 luglio 2019 - Bagni vietati ma il mare è pulito. Scoppia il finimondo. «Hanno fatto i prelievi di campionamento lunedì quando c’era il divieto di balneazione dopo le forti piogge di domenica – attacca Mauro Vanni, presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud. Oggi abbiamo un’acqua trasparente e pulitissima, si vedono pesci e granchi, eppure dalle 13 è scattato il divieto di fare il bagno. I bagnini sono arrabbiatissimi. I prelievi avrebbero dovuti farli prima di domenica, visto che il maltempo era ampiamente annunciato». Il divieto temporaneo va dalla zona del porto a Miramare. Oltre metà del litorale di Rimini.

Divieto a firma del sindaco di Riccione Renata Tosi anche per lo specchio acqueo di Fogliano Marina e rio dell’Asse sud, dopo i prelievi fatti da Arpae lunedì. Ieri nuovo campionamento, i cui esiti saranno resi noti domani. «Il divieto temporaneo con parametri difformi per consentire la balneazione – recita una dura nota del Comune di Riccione – non è dovuto ad aperture di impianti di sollevamento o a problematiche di rete tali da giustificare simile divieto. A tal proposito si aprirà un confronto con Ausl e Arpae per fare chiarezza».

«Fogliano Marina, secondo la classificazione della Regione, gode infatti di un’acqua eccellente – continua il Comune guidato da Renata Tosi –. Nel fine settimana, caratterizzato da violenti temporali, non sono inoltre stati aperti l’impianto del depuratore, né gli impianti di sollevamento Casella e di via Castrocarto che avrebbero potuto produrre valori difformi per la balneazione nel rio Marano». «Se fosse confermato quel che al momento risulta in via ufficiosa – tuona Diego Casadei, presidente della cooperativa bagnini di Riccione, e degli operatori di spiaggia provinciali di Oasi Confartigianato – cioè che a Riccione non è stato aperto niente, e che tutto è arrivato dagli scarichi di Rimini, siamo pronti ad avviare un’azione legale con richiesta di danni, materiali e di immagine. Valuteremo se nei confronti del Comune di Rimini, di Hera che si occupa degli sforatori o di Arpae».

«I valori segnalati da Arpae per la costa sud – osserva il Comune di Rimini – dipendono dal fatto che i prelievi di controllo sono stati fatti lunedì mattina, quando ancora era in vigore il divieto di balneazione a seguito delle abbondanti precipitazioni dello scorso fine settimana. Le date dei prelievi di controllo sono stabilite in inverno, prima dell’inizio della stagione e vengono effettuati a prescindere dalle condizioni meteo. Comunque è già stato effettuato questa mattina il secondo prelievo di controllo per verificare il rientro dei valori».

Il divieto non è stato segnalato a Rimini sud ieri mattina, fino alle 13, nonostante sul sito Arpae fossero apparse le bandiere arancioni che indicano ‘acqua non idonea alla balneazione’.