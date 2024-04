Fiamme in via Macanno a Rimini: distrutte due auto

Rimini, 18 aprile 2024 - Fiamme nella notte in via Macanno a Rimini. Attorno alle 23.30 di ieri un rogo ha coinvolto due macchine posteggiate su una rampa esterna che conduce ai locali sotterranei della concessionaria Reggini.

Il fuoco ha danneggiato pesantemente una Panda e una Megan che stando a quanto emerso si trovavano lì da diverso tempo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area evitando che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente.

Ignote le cause che hanno portato allo sprigionarsi del rogo. Sono in corso accertamenti da parte del personale del 115. In via Macanno anche le pattuglie della polizia di Stato di Rimini.