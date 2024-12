Frisoni riporta il Turismo a Rimini : "Imprese e balneari, sarà una sfida"

Le chiavi del Turismo regionale, e della spiaggia della Riviera romagnola, sono state consegnate a Roberta Frisoni. E’ lei che il presidente Michele de Pascale ha voluto alla guida dell’assessorato su cui sono puntati gli occhi della costa romagnola. Una delega pesante, ma non l’unica visto che Frisoni avrà anche il Commercio e lo Sport, altri settori molto cari ad amministrazioni comunali costiere e imprenditori. C’è un ulteriore aspetto da tenere in considerazione. All’interno della delega al Turismo è considerato anche il Demanio, un settore fondamentale per la Riviera, visto che le concessioni balneari dovranno andare a bando entro il giugno del 2027. Tutto questo sarà nelle mani dell’assessore che fino a ieri sedeva nella giunta del Comune di Rimini.

"Per me queste sono ore di grande emozione e di consapevolezza della responsabilità del ruolo che il presidente Michele de Pascale mi ha voluto assegnare. Voglio ringraziarlo per questa nomina, che è una bella sfida". Sono queste le prime parole del neo assessore regionale. Dichiarazioni di rito in attesa che domani si svolga la prima riunione della giunta. Intanto Roberta Frisoni è già sul pezzo. "Il mio impegno sarà massimo nel portare avanti quello che è stato scritto nel programma di mandato e che il presidente ha illustrato in campagna elettorale sui vari temi in relazione a uno degli asset strategici dell’economia e dell’immagine stessa dell’Emilia Romagna: il turismo. Un’industria e una comunità che muove in regione decine di migliaia di lavoratori e tantissime imprese e che ha davanti un futuro e grandi potenzialità di ulteriore sviluppo. Ringrazio di cuore Michele de Pascale per questo incarico. Si tratta di una sfida importante che cercherò di portare avanti con impegno e passione come ho fatto in questi anni nei ruoli ricoperti".

Come detto, nel Turismo è ricompreso anche il Demanio, cosa che fa dell’assessore riminese promosso a Bologna, una speranza anche per i balneari della Riviera dopo la doccia fredda del decreto governativo e il conto alla rovescia dei bandi delle concessioni già partito.

"Centrale sarà naturalmente anche la questione balneari - riprede l’assessora - dove come più volte detto dal presidente si deve smettere di prendere in giro i balneari come fatto a livello nazionale per troppo tempo. Ci sono questioni importanti dalla valorizzazione della professionalità alla quantificazione degli indennizzi su cui si dovrà lavorare". Parole al miele per i balneari riminesi e non solo. Sul demanio, Roberta Frisoni ha portato avanti il piano dell’arenile di Rimini acquisendo esperienza sul campo, quella stessa esperienza che de Pascale chiede alla sua giunta.

Ma gli ambiti di intervento sono innumerevoli e passano anche per quello urbanistico legato al turismo, altro settore affatto sconosciuto alla neo assessora che a Rimni seguiva Urbanistica e Pnrr. Intanto in casa Pd si brinda per il tris di donne a Bologna. Alle consigliere regionali Alice Parma ed Emma Petitti elette nell’assemblea incassando record di preferenze, arriva anche l’assessore. "Un risultato che nel suo insieme premia ancora una volta il lavoro fatto sulla provincia da un partito democratico, unito, giovane e rinnovato che parla alle persone con senso di realtà e concretezza".

Andrea Oliva