Il comandante Travaglino va in pensione

Quarantasette anni di servizio di cui circa 27 passati al comando della stazione dei carabinieri di Misano Adriatico. Il luogotenente con carica speciale Nicola Travaglino va in pensione. Aveva iniziato nel 1976 con il giuramento alla Scuola allievi carabinieri di Roma. Quel giorno cominciò l’avventura con la divisa che lo portò anche all’estero. Poi l’arrivo al Nucleo operativo di Riccione e in seguito alla stazione di Misano. E’ stato qui che nel corso degli anni ha instaurato un continuo e proficui confronto con il territorio che ha consentito una capillare azione di controllo contraddistinta da numerose operazioni concluse, e risultati ottenuti. Il 23 febbraio scorso, in occasione dell’ultimo giorno al lavoro, lo stesso Travaglino ha voluto ringraziare la cittadinanza, "orgoglioso di aver prestato il proprio servizio in favore della comunità misanese di cui si è detto parte integrante e verso cui – recita la nota dell’Arma dei Carabinieri – ha sempre cercato di garantire la massima prossimità e la vicinanza Istituzionale, tradottasi negli anni in un forte legame di fiducia". Al posto di Travaglino subentra il luogotenente con carica speciale Roberto Santone.