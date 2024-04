Il cuore d’oro di Gianluca Biagini: "Ho donato sangue già 120 volte"

Si è tenuta domenica la 44esima Festa del donatore dell’Avis di Riccione, durante la quale sono state conferite 12 medaglie d’oro ai donatori che hanno superato i 20 anni di affiliazione o le 50 donazioni. Un rarissimo riconoscimento in oro e diamante è stato assegnato a Gianluca Biagini che ha superato le 120 donazioni. "Ho iniziato a donare il sangue quando frequentavo ragioneria a Morciano – racconta Biagini – La prima donazione l’ho fatta nel 1982, da allora non ho più smesso. Continuerò perché è un gesto semplice, che produce risultati estremamente importanti. Tutti coloro che se la sentono, dovrebbero prestarsi per questa causa". Volontari e donatori, dopo aver partecipato alla messa nella chiesa San Martino, hanno raggiunto in corteo piazza Unità, poi la festa da Na pizz dove Simone Gobbi, presidente del consiglio comunale, ha portato i saluti dell’amministrazione al presidente Tommaso Calò e ai donatori, ringraziandoli per quanto fanno. Avis Riccione conta circa 1.200 donatori e 15 volontari impegnati a promuovere donazioni e progetti.

ni.co.