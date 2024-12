Il sindacato mette al centro la Sanità

È in programma alle 14.30 di oggi al Centro Sociale di Fiorentino, la conferenza pubblica organizzata dalla Csdl sulla sanità. "Un’occasione – spiegano dal sindacato – per analizzare in maniera approfondita la situazione complessiva della sanità a San Marino con relatori particolarmente qualificati e prestigiosi". Nella prima parte, a partire dalle 14.30, gli interventi di Claudio Muccioli, Direttore dell’Authority Sanitaria sammarinese; Anna Laderchi, infermiera dell’Iss; Gabriele Rinaldi, già direttore dell’Authority Sanitaria della Rsm. Nella seconda parte, alle 16 avrà inizio il dibattito sul tema ‘La sanità pubblica, un baluardo da difendere’, con il segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni; Nicola Renzi, capogruppo consigliare Repubblica Futura; Enzo Merlini, segretario generale Csdl. Coordina il dibattito la giornalista di San Marino Rtv, Sara Bucci. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.