Il Ttg parte con la Santanchè

Il mondo del turismo si dà appuntamento oggi a Rimini per il Ttg. Oggi a mezzogiorno la cerimonia di apertura della grande fiera del turismo organizzata da Ieg. Sarà presente Daniela Santanchè, ministro del Turismo. Insieme a lei al taglio de nastro anche Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Maurizio Ermeti, presidente di Ieg. farà gli onori di casa. Alla Fiera di Rimini sono arrivati per questa edizione del Ttg oltre 2.700 espositori, 55 start-up e più di mille buyer esteri provenienti da 75 Paesi. La manifestazione accoglierà la più ampia offerta turistica italiana con tutte le regioni presenti, e ben 66 destinazioni estere, 11 in più rispetto all’edizione 2023.