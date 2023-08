Incidente a Rimini, tragedia nella notte: muore giovane motociclista

Rimini, 1° agosto 2023 - Tragedia nella notte sulla Consolare Rimini - San Marino. Un giovane riminese in sella ad una moto è rimasto coinvolto in un incidente mortale avvenuto in località Fornace Marchesini.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto per i rilievi. Stando ad una prima ricostruzione, il giovane centauro stava procedendo in direzione mare - monte, quando avrebbe perso il controllo della moto mentre effettuava una manovra di sorpasso.

Sul posto sono accorsi a sirene spiegate i mezzi del 118 e i sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso, la Consolare è rimasta parzialmente chiusa al traffico.