Installata una casetta d’autore per ogni frazione del comune

Il Comune di San Giovanni in Marignano ieri mattina, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, ha posizionato quattro casette dei libri, dove si possono riporre e prendere libri, nelle quattro frazioni del territorio comunale, offrendo così un’opportunità a chiunque per condividere storie e nutrire la passione per la lettura. L’iniziativa ha avuto origine negli Stati Uniti nel 2009, dove sono comparse le prime "Little Free Library", poi diffusesi ovunque. La particolarità delle casette di San Giovanni è che sono state realizzate da volontari con materiali di recupero e successivamente sono state consegnate a quattro artisti marignanesi, Barbara Zavagnini, Erika Calesini, Luca Fronzoni e Niccolò Tonelli, che le hanno personalizzate con il proprio stile in "mini-biblioteche".

Le quattro casette d’autore si trovano al Parco dei Tigli (centro storico) a cura di Erika Calesini, al Parco di via Andruccioli (frazione Santa Maria) a cura di Niccolò Tonelli, vicino alla casina dell’acqua a Montalbano a cura di Barbara Zavagnini, e vicino alla chiesa di Pianventena a cura del Folle, ossia Luca Fronzoni.I libri vengono da donazioni di privati e sono pensati per essere scambiati e viaggiare liberamente. Le persone sono invitate a lasciare un libro (o più di uno) nella casetta e prenderne un altro secondo logiche di equità, condivisione, gratuità e libero accesso. Il progetto è a cura dell’Assessorato alla Cultura e si realizza in collaborazione con la biblioteca comunale e con il supporto di cittadini e volontari.

