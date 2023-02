Investita sulle strisce: paura per una 19enne

Travolta mentre attraversava a piedi sulle strisce pedonali. Tanta paura ieri a Coriano per l’incidente che ha coinvolto una ragazza di 19 anni, investita nella zona di Ospedaletto in via Montescudo. La ragazza è stata portata via in elicottero all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. In un primo momento le sue condizioni parevano piuttosto serie. Subito dopo l’incidente aveva perso conoscenza. Poi però, una volta in ospedale, dopo i primi accertamenti i medici hanno escluso gravi conseguenze per lei. La ragazza fino a ieri sera si trovava ricoverata al ’Bufalini’, ma è stata giudicata guaribile dai medici in una trentina di giorni. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. La 19enne stava attraversando la strada quando una Mercedes che viaggiava in direzione San Marino, guidata da 33enne sammarinese, l’ha investita. Stando a una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale del comando di Riccione, intervenuti per i rilievi e per dirigere il traffico, la ragazza sarebbe stata travolta sulle strisce pedonali. Gli accertamenti sono tuttora in corso.

Quello avvenuto ieri a Ospedaletto non è stato l’unico incidente grave avvenuto sulle strade riminesi. Nel giro di poche ore ce ne sono stati quattro con feriti. A Rimini il più grave è stato quello che ha visto coinvolta una signora di 81 anni, travolta da una macchina mentre era in sella alla sua bicicletta. La donna stava pedalando quando, intorno alle 10, all’incrocio tra la via Montese e la via Pradese è stata investita da un’auto. La donna è volata via dalla sua bici (a tre ruote) cadendo rovinosamente a terrra. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. L’anziana è stata portata d’urgenza al ‘Bufalini’ di Cesena. Si trova tuttora ricoverata in medicina d’urgenza, ma non sarebbe in pericolo di vita: per lei la prognosi è di 60 giorni.

C’è stato un altro ferito nell’incidente avvenuto a Coriano, nella notte tra venerdì e ieri. Da chiarire ancora le dinamiche del sinistro, avvenuto in pieno centro a Coriano. Sul posto i sanitari del 118 e anche i vigili del fuoco, intervenuti per liberare il conducente dall’abitacolo della vettura. Ma quando i vigili sono arrivati sul posto, per fortuna, la persona alla guida della macchina era già stata estratta dagli operatori del 118. Un altro incidente è avvenuto ieri a Rimini, con feriti, per fortuna lievi.

Sta meglio la coppia rimasta vittima del pauroso incidente avvenuto venerdì sera sulla Statale 16 a Bellaria. I due, marito e moglie (residenti a Imola) sono stati ricoverati al ’Bufalini’ di Cesena per le ferite riportate nel tamponamento con un’altra macchina. La loro vettura era finita fuori strada, dopo essere stata urtata violentemente da una macchina che sopraggiungeva da dietro, e si era capottata nel fosso. Si era reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la donna dall’abitacolo. E proprio le condizioni della donna in un primo momento avevano destato le maggiori preoccupazioni dei medici. Per fortuna ieri le sue condizioni sono migliorate e non è più in pericolo di vita.