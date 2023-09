La ricetta di Cattolica per rilanciare il turismo

Turismo sportivo e culturale, fiere in Germania e in Centro Europa, pubblicità sui treni e pacchetti enogastronomici a misura di famiglia. Queste le linee strategiche tracciate durante la Consulta delle attività economiche. Tre ore di confronto, a tutto campo, tra la sindaca Franca Foronchi, l’assessore Alessandro Belluzzi, la dirigente Claudia Rufer, associazioni di categoria e consiglieri comunali sull’andamento della stagione estiva e sul futuro di Cattolica. "La comunicazione sull’alluvione ci ha messo in difficoltà nel momento in cui partivano le prenotazioni _ ha ribadito la sindaca _ a cui si è aggiunto l’effetto dell’inflazione. Poi c’è il nodo della trasformazione di alcune strutture ricettive che sono passate dalla formula pensione completa al bed and breakfast". Il Comune annuncia una conferenza sul turismo sostenibile. Intanto si punta al 2024 e al mercato estero. "Punteremo su Germania, Svizzera e Austria, investiremo sul turismo sportivo, culturale, enogastronomico, musicale avendo come riferimento la famiglia _ ha ribadito il vice sindaco Belluzzi _ Faremo pubblicità sui treni, avvieremo iniziative nelle stazioni sciistiche ma questa attività dobbiamo farla insieme. Il Comune ci mette una parte, ma riteniamo giusto che l’altra la mettano gli operatori, intendiamo tutti. Ci sarà a disposizione una quota dell’imposta di soggiorno per tutti gli eventi già collaudati e anche per nuove proposte. Per il Comune resta strategica l’Arena della Regina su cui investiamo 90mila euro".

Sul fronte della promozione, la dirigente Claudia Rufer ha annunciato la candidatura di Cattolica a città dello sport e ha parlato di promozione web: "Il sito Welcome Cattolica è online da 10 mesi e abbiamo già avuto 19mila visite, raddoppiato i followers. Stiamo creando l’area operatori che gestiremo insieme con loro, a settembre 2024 il Palasport sarà pronto e diventerà un contenitore per eventi, non solo per il basket o il volley".

Luca Pizzagalli