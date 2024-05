L’Academy va ko con l’Hellas. Le titane si tengono strette la B con due giornate d’anticipo

La San Marino Academy cade contro l’Hellas Verona, ma appena qualche ora dopo quella sconfitta può comunque festeggiare la salvezza conquistata con qualche giornata d’anticipo. Questo grazie alla sconfitta del Pavia nel posticipo con il Parma. Pavia che, insieme a Tavagnacco e Ravenna, quindi, retrocede in serie C a due giornate dal termine della stagione. A tre giornate, invece, le biancazzurre di mister Venturi possono fare scattare la festa quando una stagione complicatissima si sta portando verso il capolinea. Con il traguardo raggiunto. Ora le ragazze della Repubblica potranno godersi gli ultimi 280 minuti della stagione nei quali l’Academy, senza più l’assillo della classifica, dovrà vedersela con il Brescia in lombardia e con la Ternana seconda della classe per la chiusura davanti al pubblico amico. "Quello che mi era stato chiesto a dicembre per la squadra è stato fatto – sorride mister Giacomo Venturi salito in corso sulla panchina delle titane – Quidni non possiamo che essere davvero felici".

Serie B (28ª giornata): Tavagnacco-Arezzo 0-4, Bologna-Brescia 3-0, Cesena-Freedom 2-2, Genoa-Ravenna 3-0, Chievo-Res Roma 3-3, Lazio-Ternana 1-1, San Marino Academy-Hellas Verona 1-3, Pavia-Parma 0-3.

Classifica: Lazio 75; Parma, Ternana 70; Cesena 65; Hellas verona 49; Chievo 47; Genoa 41; Bologna 38; Brescia, Arezzo 34; Res Roma 29; San Marino Academy, Freedom 27; Pavia 20; Tavagnacco 12; Ravenna 4.