Lacrime e candele per i due ragazzi: "Sarete sempre nei nostri cuori"

Lacrime, preghiere e tante candele accese per Luca Perazzini e Cristian Gualdi. Oltre 600 persone hanno voluto esserci ieri a San Vito, alla fiaccolata organizzata da alcuni amici e dalla squadra di calcio sanvitese. L’iniziativa era stata lanciata venerdì pomeriggio, poche ore dopo la notizia del ritrovamento dei corpi dei due alpinisti morti sul Gran Sasso. Tanti, tantissimi hanno risposto presente, arrivando con con candele e ceri nella piazzetta del ponte romano di San Vito. Tra i presenti il vescovo Nicolò Anselmi che ha ricordato i ragazzi (e celebrerà i funerali), la vicesindaca Michela Mussoni e l’ex sindaca Alice Parma che hanno manifestato la solidarietà di Santarcangelo ai famigliari. Amici e colleghi hanno letto i loro ricordi di Luca e Cristian. Hanno trovato la forza di partecipare anche i famigliari. E Giancarlo Perazzini, il padre di Luca, ha parlato a lungo: "È stata una disgrazia, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarli".

L’iniziativa di ieri sera non sarà l’unica in ricordo di Luca Perazzini e Cristian Gualdi prima dei funerali, che saranno celebrati il 2 gennaio. Domani ci sarà un altro momento per onorare la memoria dei due ragazzi. L’amministrazione comunale, insieme a ’Città viva’ (è l’associazione che riunisce i commercianti del centro) e alla Pro Loco, hanno organizzato una veglia in centro storico a Santarcangelo. "Sarà – dice il sindaco Filippo Sacchetti – un momento di raccoglimento, per invitare tutti a ricordare Luca e Cristian e a manifestare vicinanza e solidarietà alle loro famiglie in questi giorni terribili". La veglia partirà verso le 18. Due file di candele verranno accese lungo la scalinata di via Saffi. Anche i negozianti del centro accenderanno ceri e luci nelle vetrine delle loro attività, invitando tutti i santarcangiolesi a fare lo stesso sulle finestre e sui balconi delle loro case. Tutto questo in attesa dei funerali di Luca e Cristian.

La Procura di Teramo ieri ha dato alle famiglie il nullaosta per le esequie. Le salme dei due alpinisti dovrebbero rientrare a Santarcangelo domani. I funerali si terranno il 2 gennaio e saranno separati: così hanno deciso i famigliari. Quello di Luca sarà celebrato a San Vito, dove il 42enne viveva da sempre. Il funerale di Gualdi si terrà, sempre giovedì, alla chiesa Collegiata di Santarcangelo. Le date ormai sono fissate, ma mancano ancora alcuni documenti e, per questo, fino a ieri sera non era stato ancora possibile affiggere i manifesti. Ci sarà invece un’unica veglia di preghiera per i due ragazzi. Le famiglie hanno scelto così, per la grande amicizia che legava Luca e Cristian. Il rosario si terrà alla Collegiata: la data sarà comunicata nelle prossime ore. E poi, giovedì, l’ultimo abbraccio ai due ragazzi con i funerali celebrati dal vescovo.

Manuel Spadazzi