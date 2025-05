Le Assoconsumatori tornano in classe

Dopo la positiva esperienza di oltre un anno fa, le Associazione dei consumatori di San Marino tornano a proporre un corso su come difendersi dalle truffe on line, rivolto agli studenti di 4ª e 5ª superiore. Per questo Asdico, Sportello Consumatori e Ucs hanno incontrato la direzione delle scuole superiori che ha accolto in maniera positiva il progetto che, avvalendosi di un professionista, vuole illustrare le attenzioni da tenere quando si naviga su internet. "Mirco Battazza, Stefano Pari, Emanuel Santolini e Olga Mattioli – spiegano le Assoconsumatori – hanno spiegato come questi corsi abbiano un duplice scopo: informare i ragazzi che più di altri sono nativi digitali, e attraverso loro raggiungere la famiglia, per condividere le conoscenze così acquisite". Il progetto troverà attuazione in classe dall’inizio del prossimo anno scolastico.