Liscio e canti accendono la Borgata

Oggi a Bellaria Igea Marina, La Borgata che danza entra nel vivo con una giornata piena di appuntamenti.

Alle 15, in via Ionio, spazio al canto con il workshop sulla vocalità e la polifonia dei canti contadini guidato da Norma Midani e Le Cantrici, aperto a tutti. Dalle 17, sempre in via Ionio, i bambini potranno sperimentare la magia della cianotipia, antica tecnica fotografica ’al sole’, con l’associazione Terzo Spazio.

Nel giardino della scuola Carducci (lato mare), alle 17 si parla di liscio ’antico’ in Romagna con storici, musicisti e ricercatori. Alle 18.30 spazio alle reti regionali di cultura popolare, con testimonianze dal vivo.

Alle 19, il palco di via Romea ospita balli popolari con alunni, insegnanti e famiglie della scuola primaria, insieme all’Uva Grisa. Dalle 20, musica in città.

a.d.t.