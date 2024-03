Lowengrube cerca 50 dipendenti

Lowengrube è il nuovo locale che dai primi di aprile si aggiungerà alla variegata offerta di ristoranti riminesi. Aprirà in via Bastioni Settentrionali, proprio di fronte a Porta Galliana. Si tratta di un ristorante birreria in stile bavarese appartenente a una catena in franchising che, partita nel 2005 da Firenze, in Emilia Romagna è già presente a Bologna, Casalecchio di Reno, Modena e Ravenna. "Il format caratteristico della catena – si legge sul sito www.lowengrube.it – è quello della bierstube, con le atmosfere di una Oktoberfest permanente." Il locale di Rimini, che sarà aperto a pranzo e a cena, ha una superficie interna di 600 metri quadrati per ospitare circa 200 persone in varie sale (per grandi gruppi, famiglie, coppie e gruppi più piccoli), a cui si aggiunge, all’esterno, un grande giardino per 700 persone. Per rispondere alle esigenze di una clientela così numerosa la squadra di dipendenti prevista ammonta a circa 50 persone, che i responsabili stanno selezionando a tutto ritmo: servono team manager, camerieri per il servizio in sala, operatori di cucina e cuochi. "La formazione è un aspetto centrale del nostro brand – fanno sapere da Lowengrube – Crediamo che la crescita di un’attività sia fortemente collegata al contributo dato dal personale. I nostri team lavorano in ambienti stimolanti, dove si promuovono la collaborazione e il rispetto; perché crediamo che questa sia una delle chiavi per il successo. In Lowengrube si può crescere: sosteniamo il talento, ascoltiamo le idee e premiamo i risultati." Le selezioni sono aperte ad ambosessi. I contratti di lavoro applicati saranno con orario a tempo pieno, parziale, determinato e a chiamata, adattabili alle esigenze dei candidati. Gli interessati possono inviare il curriculum via mail a rimini@lowengrube.it, oppure, selezionando la sede di Rimini, compilare il modulo su https://lowengrube.it/lavora-con-noi/.