L’ultimo abbraccio a Luca e Cristian tra striscioni e ricordi degli amici

Il giorno più nero. Oggi a Santarcangelo sarà il giorno dell’ultimo abbraccio a Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due amici alpinisti morti sul Gran Sasso. Dopo la veglia di preghiera per loro ieri sera alla Collegiata, celebrata in forma unica (così hanno voluto le famiglia), stamattina a San Vito alle 10 si tiene il funerali di Luca, mentre alle 15 in Collegiata ci sarà quello di Cristian. Saranno centinaia le persone che prenderanno parte alle esequie, entrambe concelebrate dal vescovo Nicolò Anselmi insieme ai sacerdoti di Santarcangelo e San Vito. A San Vito la chiesa non basterà ad accogliere tutti. Per questo i ragazzi della squadra di calcio Sanvitese e gli amici di Luca (il più giovane delle vittime, con i suoi 42 anni) hanno allestito un impianto per trasmettere la messa anche all’esterno e permettere così, a chi non riuscirà a entrare, di seguirla sul sagrato. E i colleghi della Nuova Cei, l’azienda di impianti elettrici dove Perazzini lavorava da 23 anni, si presenteranno in chiesa con uno striscione in ricordo di Luca. "Nei giorni scorsi – spiega Fausto Bertozzi, uno dei titolari della Nuova Cei – abbiamo fatto un’importante donazione di denaro allo Ior". Così ha chiesto la famiglia Perazzini: non fiori, ma opere di bene. Ricordi e gesti speciali anche alla Collegiata, dove verrà celebrato oggi alle 15 il funerale di Cristian (che aveva 48 anni). L’amministrazione ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Le bandiere, a mezz’asta da venerdì scorso, giorno in cui sono stati ritrovati i corpi senza vita dei due alpinisti, resteranno così anche oggi. "Continueremo a restare vicini alle famiglie di Luca e Cristian ora più che mai, non dobbiamo lasciarli soli", assicura il sindaco Filippo Sacchetti.