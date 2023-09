Madonnina distrutta dai vandali

È stato un brutto risveglio, ieri mattina, per l’associazione bersaglieri di Rimini, contattata da un passante che, al parco Fabbri, mentre portava a spasso il cane ha notato qualcosa di strano nel monumento dei bersaglieri. Ai piedi del quale si trovavano ancora i cocci della Madonna del Cammino, la ceramica decorativa realizzata appositamente per il monumento dal compianto ceramista Brolli.

Un atto vandalico in piena regola, a seguito del quale sul posto si è subito precipitato Ivo Marcaccini, presidente dell’associazione bersaglieri di Rimini. "Solo degli ignoranti possono essere capaci di un atto tanto vile. Non credo ci sia dietro dell’odio verso i bersaglieri però, o se la sarebbero presa con tutto il monumento – così Marcaccini –. Invece ad essere stata vandalizzata è stata solo la ceramica raffigurante la nostra protettrice. Ma quanto accaduto alla Madonna di ceramica che feci realizzare appositamente da Brolli non resterà impunito". Già ieri infatti l’associazione si è rivolta ai carabinieri, presentando formale querela verso ignoti per danneggiamento. Ma Marcaccini non si è perso d’animo e nel chiedere giustizia ha garantito che "entro massimo un mese, una nuova Madonnina di ceramica sarà di nuovo sul monumento ai bersaglieri al parco Fabbri".