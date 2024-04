Maggio ’caldo’ a Cattolica. Vola il turismo sportivo

Decolla il ’maggio sportivo’ della Regina. Sono 3 i grandi eventi che stanno facendo registrare un boom d’ iscrizioni e pernottamenti a Cattolica. Oltre mille le adesioni per la Inferno Run, la gara podistica speciale fuori strada lungo la spiaggia e i percorsi naturalistici che si correrà il week-end del 4 e 5 maggio. Poi spazio alla Gran Fondo degli Squali, dal 10 al 12 maggio, che anche quest’anno conterà almeno 3mila partecipanti per un lungo week-end di eventi, sport e intrattenimento. Poi, il 26 maggio, ci sarà la Ocean Man, gara di nuoto di fondo con centinaia di partecipanti. Tra questi anche una delegazione di 70 nuotatori provenienti dalla Cina e da altri paesi asiatici. "Siamo molto contenti – commenta Filippo Magnani, presidente del consorzio Riviera Sport 365 –. Stiamo ricevendo ogni giorno tanti apprezzamenti e molte prenotazioni. Inferno Run, alla prima edizione, è già un successo. Ci saranno percorsi per la corsa per grandi e piccini che coinvolgeranno tutto il territorio cattolichino. La Gran Fondo degli Squali, per le bici, è oramai una certezza a livello nazionale. La Ocean Man con il nuoto a grandi distanze e la delegazione cinese porterà anche tanta pubblicità a Cattolica e al suo territorio". Tanti gli hotel che apriranno in bassa stagione per un maggio che si annuncia davvero importante: "Oltre 50 strutture lavoreranno grazie a questo pacchetto di proposte – conferma Magnani – e devo dire che ha funzionato molto bene pure l’iniziativa dei 2 giorni di vacanza con iscrizione all’evento inclusa. Un’idea che è piaciuta ai nostri clienti". Intanto oggi e domani prosegue il lungo ponte del 1° maggio con Cattolica in Fiore e con l’Acquario di Cattolica che proprio oggi, martedì 30 aprile, in occasione della Festa del Santo Patrono San Pio V, propone ai residenti l’ingresso a 10 euro.

Luca Pizzagalli