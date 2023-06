Mostra e libro Riecco i Cccp

Hanno scavato nell’immaginario collettivo con testi e musica dalla forza dirompente e sono diventati la più importante punk rock band italiana. I fan aspettano da decenni un evento che li vedesse di nuovo riuniti. Il momento è arrivato e va in scena con la grande mostra ‘Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea, 1984 – 2024’, presentata a Reggio Emilia, dove sarà in allestimento ai Chiostri di San Pietro, dal 12 ottobre all’11 febbraio 2024. I CCCP - Fedeli alla Linea – Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur – a 40 anni dall’uscita del loro primo Ep ‘Ortodossia’, e a 33 anni dal loro scioglimento, riaprono i cassetti di un archivio collettivo fatto di immagini, suoni, testi, abiti, scenografie. La mostra sarà accompagnata da un libro-catalogo curato direttamente dalla band, e pubblicato dalla casa editrice riminese Interno4 edizioni (già Nda Press), ideata e animata da Massimo Roccaforte, che incrocia questo anniversario con i suoi vent’anni di attività. La pubblicazione è un viaggio attraverso 300 pagine a colori in cui si potrà ripercorrere l’esperienza della mostra attraverso la riproduzione delle grafiche, le fotografie, i testi e le immagini originali che hanno accompagnato la storia del gruppo. I CCCP hanno avuto fin dai loro esordi un forte legame con la Romagna, basti ricordare uno straordinario concerto da un balcone in piazza Molari, a Santarcangelo, in occasione del Festival del Teatro in Piazza. E, negli anni più recenti, non sono mancati eventi e incontri nel Riminese con Zamboni e Ferretti.