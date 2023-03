Omaggio a Battisti "Gli intitoleremo la rotatoria davanti a piazzale Fellini"

di Manuel Spadazzi

Lucio, mi ritorni in mente... A 80 anni dalla sua nascita e a 25 dalla sua scomparsa, Rimini ha deciso che la grande rotonda davanti a piazzale Fellini porterà il nome di Lucio Battisti. All’artista è già stato intitolato un parco a Viserba. Troppo poco per il grande cantautore, che a Rimini ci ha vissuto (qui passava le sue vacanze) e ha tenuto uno dei suoi concerti più memorabili, il 7 agosto 1970, all’Altromondo.

Di dedicare la rotonda di piazzale Fellini a Battisti se ne era parlato a lungo già nel 2016. La proposta era arrivata direttamente dalla vedova dell’artista, Grazia Letizia Veronese, che ha ancora casa qui a Rimini, a Marina centro (vicino al faro), così come il figlio Luca. Sembrava fatta, invece poi non se ne fece nulla. All’epoca a Palazzo Garampi si stava ancora ragionando su come riqualificare piazzale Fellini, tra le varie ipotesi c’era quella di far sparire la rotatoria e il progetto per l’intitolazione sfumò. Ma qualche mese fa la vedova del cantante è tornata a fare la sua proposta al Comune e questa volta è andata diversamente. Di recente la Veronese ha incontrato il sindaco Jamil Sadegholvaad e hanno parlato sia dell’intitolazione, sia di un grande evento per ricordare Battisti. Il progetto del concerto ancora non è stato definito nei dettagli, ma dovrebbe tenersi a fine estate nell’ambito della Sagra Musicale Malatestiana.

Saranno molto più brevi invece i tempi per dedicare la rotonda a Battisti, come conferma l’assessore alla toponomastica Francesco Bragagni "Dovremmo portare il progetto per l’intitolazione a Battisti - insieme ad altre - all’esame della commissione consiliare già la settimana prossima". La proposta dovrebbe approdare il 3 aprile in commissione. "Come giunta – continua Bragagni – abbiamo già dato il nostro parere favorevole. La grandezza di Lucio Battisti la conosciamo bene tutti, così come è noto il rapporto che lo legava a Rimini. La scelta di intitolare a lui la grande rotonda davanti a piazzale Fellini fa parte di quel percorso che abbiamo già imboccato da tempo, per dedicare il nuovo lungomare a personaggi dello spettacolo, e non solo, che hanno fatto la storia di Rimini. Penso, in particolare, ai giardini che portano il nome di Pietro e Marco Arpesella, alle intitolazioni a Bibi Ballandi e Carlo Alberto Rossi".

Difficile che la proposta di intitolare la rotonda di piazzale Fellini a Lucio Battisti trovi grandi ostacoli in commissione. "Noi ovviamente ne saremmo molto felici – dice Gianguido Maggioli, l’avvocato della vedova del cantautore – La proposta era stata fatta già nel 2016, poi per varie ragioni tramontò. Ora abbiamo trovato grande disponibilità da parte dell’amministrazione di Rimini".

Da dieci anni Battisti non riposa più nel cimitero di Molteno a Lecco. Nel 2013 Grazia Letizia Veronese fece portare la salma a Rimini, per poi farla cremare. Da allora le ceneri sono custodite dalla moglie. Ma chissà che un giorno non decida di tumularle nel cimitero di Rimini...