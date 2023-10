Omicidio di Rimini, il destino ha risparmiato la nipote 16enne di Pierina La giovane spesso partecipava agli incontri di preghiera con la nonna. Proprio in uno di questi la 78enne ha trascorso le ultime ore dello scorso 3 ottobre prima di essere ammazzata nel garage di via del Ciclamino. Mamma Manuela: “Abbiamo paura, siamo preoccupati per la sicurezza di tutta la famiglia”