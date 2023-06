Parco del mare premiato a Roma e a Venezia

Il nuovo lungomare di Rimini, croce e delizia della città. Croce per la mancanza di parcheggi in zona mare. Delizia per chi apprezza il nuovo Parco del mare, che ha regalato finalmente alla città una nuova ’cartolina’. Non solo: il Parco del mare continua a vincere premi. Mercoledì scorsi è stato premiato a Venezia tra le best practice del progetto italo-croato Create, tra gli interventi che guardano ai cambiamenti climatici. A Roma, presentando la 33esima edizione della guida Il mare più bello, Legambiente e Touring Club Italiano hanno segnalato Rimini per il nuovo lungomare per gli stili di vita orientati al benessere e alla salute. A ricevere il riconoscimento ieri a Roma l’assessore Anna Montini. Che ricorda: "Il nuovo lungomare ha eliminato oltre 50mila metri quadrati di cemento".