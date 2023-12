Per la casa un patto con lo sconto. Imu dimezzata per chi affitta

Imu dimezzata per quei proprietari che aderiranno al ‘Patto per la casa’. C’è anche questa possibilità tra quelle contenute nel pacchetto voluto dall’amministrazione comunale per favorire l’incontro tra proprietari e inquilini, e stimolare il mercato dell’affitto. Per questi immobili la nuova aliquota inserita nel bilancio comunale approvato in settimana, sarà allo 0,38% rispetto all’1,04% dell’aliquota ordinaria e allo 0,76% in essere per le altre abitazioni locate a canone concordato. "Con il dimezzamento dell’aliquota Imu per gli immobili locati attraverso il ‘Patto per la Casa - spiega l’assessore Juri Magrini -, vogliamo dare un ulteriore spinta ad uno strumento che crediamo possa essere utile per fornire maggiori tutele e possibilità ai proprietari degli immobili e agli inquilini in cerca di abitazione

Irpef. Viene confermata la soglia di esenzione per l’addizionale Irpef per redditi sotto i 16mila euro. La manovra consentirà a 59mila cittadini di non dover versare un euro per il tributo. Il numero degli esenti supererà quello dei paganti. Inoltre la revisione delle aliquote già introdotta nella scorsa manovra, ha comportato una riduzione del tributo rispetto al 2022 per 48.381 riminesi.

Imposta di soggiorno. E’ stata approvata la rimodulazione delle aliquote ferme al 2018. Nel farlo la giunta a confermato tutte le esenzioni (per minori, anziani, invalidi, accompagnatori, autisti, militari, personale sanitario). Le maggiori risorse che si prevede di incassare, assicura la giunta, saranno destinate ad investimenti straordinari sulla città "a favore della sua accessibilità e attrattività turistica. In particolare: campagne di promozione internazionali, potenziamento del trasporto pubblico, alto livello di manutenzione del verde urbano; sostegno ai grandi eventi tra gli altri la prima tappa del Tour de France e il ritorno della Biennale del Disegno". Evasione tributaria. continua l’azione per contrastare il mancato pagamento delle tasse. Nel 2024 è previsto un recupero da Imu, Tari, Ici e imposta di soggiorno equivalente a 8,6 milioni di euro.

Telecamere. Viene inserita la detrazione dall’Imu di 50 euro per chi installerà impianti di videosorveglianza partecipata, ovvero a disposizione anche dlela Polizia locale. Sulla sicurezza l’assessore Magrini ha voluto precisare l’operato del Comune dopo l’ondata di furti che si è verificata nella zona di Vergiano. Magrini ha anche sottolineato la novità dell’ufficio mobile, un furgone della Polizia municipale dotato della strumentazione tecnologica necessaria a controllare movimenti sospetti e a setacciare il territorio.

