Piazza Repubblica:: "L’intervento la renderà un fiore all’occhiello"

La sindaca Franca Foronchi interviene su Piazza Repubblica e rassicura il Comitato Violina, Casette e Porto dopo le proteste per il degrado dell’area e le foto dei cittadini che hanno voluto sottolineare come gli arredi necessitino di una ristrutturazione ampia in più punti. "Su Piazza della Repubblica è in atto un grande progetto di riqualificazione stiamo realizzando la nuova scuola Repubblica che prende forma giorno dopo giorno – dice la sindaca di Cattolica –. Sarà il nuovo cuore pulsante della zona, porterà movimento e nuova vita nel centro della città. La risistemazione della pavimentazione della piazza è in agenda per il 2026 e abbiamo previsto un investimento di circa 700mila euro. Stiamo pure valutando nuovi materiali da utilizzare per il nuovo volto della piazza. Materiali che possano resistere al tempo e al passaggio di persone e mezzi. Piazza Repubblica è la sede dell’Arena della Regina, il nostro teatro a cielo aperto che da anni ospita i bellissimi concerti che attirano sempre migliaia di persone da tutta Italia. Appena sarà pronto il nuovo progetto lo presenteremo alla città". Dunque Piazza Repubblica è sulla lista degli interventi per la Cattolica del futuro ma c’è ancora da aspettare qualche mese, poi si interverrà. Addirittura con materiali diversi per garantire una pavimentazione adeguata ai tanti usi di una piazza che di giorno ospita tanti servizi e di sera, in estate, diventa un grande spazio per concerti e spettacoli. La nuova scuola primaria da oltre 7 milioni di euro certamente sarà anche un traino urbanistico ed architettonico attorno al quale si svilupperà anche l’intero quartiere e la piazza stessa.

lu.pi.