Pioggia di multe e patenti ritirate: 250 persone fermate dai carabinieri

Weekend di controlli serrati in Valmarecchia, coi carabinieri che hanno fatto posti di blocco lungo le strade principali e in zone strategiche. In due giorni, i militari hanno identificato oltre 250 persone, controllato 216 veicoli e ispezionato 7 locali. Nel mirino dei controlli soprattutto chi era alla guida in stato di ebbrezza: 7 automobilisti sorpresi ubriachi al volante. E per 3 di loro è scattata anche la denuncia: un 37enne forlivese e una 24enne pesarese con tassi alcolemici – rispettivamente – di 1,25 e 1,08 g/l, un 42enne marocchino che ha rifiutato l’alcoltest. Sempre durante i controlli, un 24enne è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish: per lui ritiro della patente e segnalazione in prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Complessivamente, i militari hanno elevato 19 multe per infrazioni al codice della strada. Una campagna di controlli volta a garantire una maggiore sicurezza lungo le strade della Valmarecchia.