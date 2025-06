Radio Deejay riparte da Rimini . Gazzoli: "Mi sono tatuato la piadina"

Deejay protagonista a Rimini con Beach like a Deejay. Da oggi a domenica in piazzale Boscovich una maratona di eventi. Stasera il deejayset con Shorty, Fargetta e Merk & Kremont, domani i concerti di Francesca Michielin, The Kolors e Venerus e domenica Maria Antonietta, Colombre, Tiromancino. A presentare Beach like a Deejay ci saranno Gianluca Gazzoli, Giorgio e Furio del Trio Medusa e altri.

Gazzoli, Deejay non riesce a stare lontana dalla Riviera.

"Sono molto felice. Incontrare le persone che ci ascoltano tutto l’anno, a due passi dal mare, è fantastico. Partire da Rimini è la ciliegina sulla torta".

Cosa attende i fan che verranno a Beach like a Deejay?

"Una grande festa tra musica, sport, show. Esportiamo un format di successo da condividere con tutti quelli che ci seguono".

Cosa le piace di più di questo evento all’aria aperta?

"Respirare la stessa aria con chi ti ascolta. Ti accorgi di quanto conti ciò che fai tutto l’anno. Alcuni ti ringraziano pure, quando dovrei essere io a farlo".

Che cosa rappresenta per lei Deejay?

"È un sogno. Da piccolo non volevo fare la radio, ma arrivare a Deejay. Era la mia ambizione, ciò che mi ha fatto insistere più di ogni cosa".

E la Romagna?

"Sono cresciuto qui. Da neonato andavo a Cesenatico e sempre lì ho trovato la mia prima fidanzatina. Poi, dopo la prima estate di spettacoli a Riccione, mi sono tatuato una piadina sulla spalla".

Come ha vissuto il divorzio tra la radio e Riccione?

"Mi è dispiaciuto molto. A Riccione ho vissuto momenti indimenticabili. Per le mie bambine quel mese al mare era sacro... Il rapporto tra Riccione e Deejay era unico. Un legame che durava tutto l’anno. Credo sia difficile che si possa riproporre in altri posti. In un mondo di rapporti fake, questo era vero. C’era un romanticismo raro".

Federico Tommasini