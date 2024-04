Rbr, Tomassini suona la carica: "Battiamo Rieti e poi vediamo"

È la settimana dei playoff, in casa Riviera Banca. Sabato, al PalaSojourner di Rieti, è in programma gara1 della serie con la Real Sebastiani, un match spartiacque tra due stagioni diverse per Rimini. La prima, con l’inizio in sofferenza e poi la meravigliosa rimonta. La seconda, adesso, con la sicurezza di esser salvi e di poter sognare in grande. Senza pressioni. "Alla fine della stagione regolare, prima dei playoff, si mette un punto e si riparte – dice Giovanni Tomassini -. Si ricomincia da 0-0, è un altro campionato. Detto questo, la nostra parte finale è stata entusiasmante ed è giusto che ripartiamo da quelle sensazioni". Come quelle che sa regalare il Flaminio, abitualmente caldissimo. Lo stesso palazzetto reatino non è certo tra gli ultimi quanto a supporto dei tifosi di casa. "Storicamente Rieti vive di basket ed è un’altra di quelle piazze che mostra sempre passione per questo sport. Però non è come il Flaminio. Certo, è comunque un campo complicato da espugnare, tanto che nella fase a orologio lì abbiamo perso".

È l’ultima sconfitta di Rbr. 93-86, lo scorso 18 febbraio. Tomassini ha ben presente le caratteristiche dei futuri avversari dei biancorossi. "È chiaro che giocano tanto sulle capacità di due americani come Johnson e Hogue, ma ci sono anche tanti italiani che, a turno, possono diventare protagonisti. Tanti giocatori che, magari, in campo restano pochi minuti ma riescono a essere parecchio efficaci. Hanno diversi tiratori e difensivamente hanno stazza, l’avversario è pericoloso".

Dei pericoli pubblici numero uno e due, Johnson e Hogue, le informazioni non mancano. "Bisognerà stare parecchio attenti quando Jazz Johnson avrà la palla – sottolinea Tomassini -. Il tentativo dovrà essere quello di sporcargli le percentuali il più possibile, sappiamo tutti cosa è in grado di fare. Hogue? Giocatore molto performante e che sposta gli equilibri in difesa e in attacco. Noi dovremo riuscire a far muovere Rieti il più possibile, trovando buone spaziature in attacco. In difesa, occupare bene l’area e avere presenza a rimbalzo, oltre a togliere il più possibile il tiro da tre". In casa Rbr, è vicino il ritorno a pieno ritmo agli allenamenti di Tassinari, che si sente meglio e sabato dovrebbe essere della partita. L’idea di Riviera Banca è ovviamente quella di provarci, senza lasciarsi dietro rimpianti. "L’obiettivo? Superare il turno – chiude "Tom" -. Si parla spesso dell’idea di tornare con una vittoria da due trasferte. Ecco, io firmo solo per il passaggio del turno, in qualunque maniera arrivi". Rbr non va in vacanza.

