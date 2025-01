Senso unico, il rione Clodio scrive a Gnassi

"Noi ci fidavamo di Lei e credevamo alle sue rassicurazioni che prevedevano il senso unico mare/monte su via Circonvallazione Occidentale e la circolazione ad anello in senso antiorario intorno al centro storico". Il comitato dei residenti del Rione Clodio pubblica una lettera indirizzata all’onorevole del Pd Andrea Gnassi, per sottolineare ancora una volta i disagi che provoca l’intenso traffico su via Ducale, e le tappe che hanno portato a questo risultato. E’ all’indirizzo dell’onorevole ed ex sindaco che vengono rivolte alcune domande tra le quali: "Perché a fine giugno 2021 ha consentito al candidato Sindaco Jamil Sadegholvaad di cancellare il senso unico mare/monte autorizzando in questo modo il sacrificio del Rione Clodio? È ammissibile per un amministratore scegliere di migliorare una parte della città a discapito di un’altra?".