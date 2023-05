Si cercano un gommista e un tornitore meccanico

Azienda di Rimini sta cercando un gommista che si occupi di montaggiosmontaggio pneumatici su auto e trasporto leggero (moto e scooter), regolazione convergenza, tagliandi e mansioni meccaniche di base. Viene richiesta comprovata esperienza nella mansione, in particolare nell’utilizzo di smonta gomme, equilibratrice, banco per assetto. Contratto a tempo indeterminato. Orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30).

Sempre a Rimini si cerca tornitore-fresatore cnc in ambito meccanico da assumere con contratto di apprendistato. Richiesto diploma di tipo tecnico e possesso della patente di tipo B. Orario a tempo pieno (dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00). Annunci rivolti a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Registrati con Spid o Cie su ‘Lavoro per te’ e clicca "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.