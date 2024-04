Starbucks apre tra un mese a Rimini: ecco come sarà il nuovo locale

Rimini, 11 aprile 2024 – La data ufficiale non c’è ancora. Ma l’apertura di Starbucks a Rimini è vicina. Tempo un mese o poco più alle Befane inaugurerà il nuovo caffè di Starbucks, il secondo della catena statunitense in Emilia Romagna dopo quello aperto a Bologna, il 36simo in Italia. I lavori non sono ancora iniziati, mancano ancora alcuni passaggi, ma il conto alla rovescia può cominciare. La caffetteria di Starbucks sarà in una posizione centralissima della galleria del centro commerciale. Sarà una struttura pensata soprattutto per il take away (una delle caratteristiche della catena americana), ma con ampi spazi per chi vorrà invece sedersi. Dal punto di vista autorizzativo, sono state risolte le ultime questioni che erano pendenti ancora fino a pochi giorni fa. Il Comune di Rimini ha rilasciato a Starbucks il nullaosta che ancora mancava. E da Palazzo Garampi confermano che "è tutto a posto per quanto riguarda le autorizzazioni".

Intanto il gruppo Percassi, che si occupa dello sviluppo e della gestione delle caffetterie Starbucks per l’Italia (è il licenziatario unico della catena americana) ha già avviato da tempo la ricerca di personale per il nuovo locale a Rimini. Lo Starbucks alle Befane darà lavoro a una quindicina di persone. È ancora in corso la ricerca di baristi: ne servono 10 per cominciare. Prima dell’inaugurazione i dipendenti faranno un periodo di formazione, retribuito e spesato, di 4 settimane. Si punta soprattutto ai giovani, sarà offerto loro il contratto di apprendistato. I dipendenti della caffetteria lavoreranno su turni. Il nuovo Starbucks a Rimini dovrebbe aprire alla fine di maggio o, al più tardi, a inizio giugno. Il condizionale è d’obbligo dato né Starbucks Italia né il gruppo Percassi, per ora, hanno annunciato ufficialmente la data dell’inaugurazione. Prima di puntare sulle Befane, diversi mesi fa la catena americana di caffetterie aveva trattato per aprire al Caffè delle Rose. Ma poi non era stato trovato l’accordo con la proprietà, e l’affare era saltato. Poco male, perché poco dopo è stato trovata la soluzione alle Befane, ritenuta migliore anche perché permetterà a Starbucks di lavorare a pieno ritmo tutto l’anno, non solo in estate.