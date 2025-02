Tempo di bilanci e progetti per l’Avis

L’Avis di Bellaria Igea Marina chiama a raccolta i soci. L’assemblea dell’associazione donatori sangue si terrà mercoledì prossimo nella sede di via Luzzatti 15, alle 20.30. La riunione servirà a fare il punto sul consultivo 2024, sul bilancio preventivo 2025, al rinnovo delle cariche sociali, alla nomina del comitato elettorale e alla designazione dei vari delegati per le assemblee provinciali, regionali e nazionali. Nell’occasione il consiglio direttivo illustrerà le attività svolte e i progetti futuri. I soci potranno partecipare di persona o tramite delega. L’associazione invita tutti i donatori di sangue alla massima partecipazione, per progettare insieme le prossime attività e aumentare sempre più il numero di donatori.