Teppisti gli tirano un masso nel salotto

Era seduto tranquillamente nel salotto di casa e stava guardando la televisione insieme alla moglie, quando all’improvviso un grosso sasso è sfrecciato letteralmente davanti alla sua faccia, mancandolo per una questione di centimetri. Brutto spavento per Marco Lorenzi, noto commerciante di Cattolica, vittima suo malgrado di una bravata messa in atto da tre ragazzini che sono poi fuggiti a gambe levate. La telecamera di sorveglianza ha però immortalato il loro raid, che ora rischia di costargli caro e di tradursi in una denuncia. A raccontare la vicenda è lo stesso Lorenzi, che ha condiviso anche un post su Facebook.

"Verso l’una di notte sono rientrato a casa mia, in via Marconi, dopo aver chiuso il negozio e mi sono messo a guardare un po’ di televisione in salotto insieme a mia moglie. Noi abitiamo al primo piano e il divano si trova proprio davanti alla finestra del terrazzo, che avevamo lasciato aperta. A un tratto ho avvertito che qualcosa sfrecciava davanti al mio viso, poi abbiamo sentito un tonfo. Siamo sobbalzati letteralmente sul divano. Abbiamo guardato in basso e abbiamo notato un grosso sasso nel bel mezzo della sala. Ho capito che qualcuno doveva averlo lanciato per farci un dispetto, mi sono affacciato e ho visto tre ragazzini scappare. Nessuno per fortuna si è fatto male, ma la paura è stata davvero tanta".

"Non è normale che accadano cose del genere e non è possibile che un residente non possa stare tranquillo nemmeno quando si trova in casa sua – aggiunge Lorenzi –. Ho chiamato subito i carabinieri ma purtroppo mi è stato detto che in quel momento non potevano inviare sul posto nessuna pattuglia. Questo mi ha fatto molto dispiacere. Ora sto valutando se presentare o meno una denuncia".

Per Lorenzi a Cattolica esiste "un problema che, a mio avviso, in città non viene affatto affrontato con la dovuta attenzione: la sicurezza. Come commercianti lo ribadiamo da tempo anche nelle consulte con l’amministrazione locale, ma la questione continua a essere sottovalutata. Penso, ad esempio, alla presenza dei tutor notturni in centro e ad altre misure di controllo che mancano o non vengono adeguatamente applicate. Come commerciante e come cittadino, ritengo che la mancanza di sicurezza sia una criticità gravissima. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a un aumento di comportamenti molesti, con gruppi di giovani che creano disagio; in certe ore della notte, perfino in una realtà piccola come Cattolica, si arriva ad avere timore a uscire", conclude il commerciante.