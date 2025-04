Torna il Trail Running Camp: di crosa per i monti di Pennabilli

Tre giorni tutti di corsa a Pennabilli e in alta Valmarecchia, 70 chilometri in montagna seguendo le orme di uno dei più grandi atleti italiani della corsa in montagna, e "spalleggiati" da un marchio tecnico come North Face (e Saraghina occhiali sportivi). La seconda edizione del Trail Running Camp (da oggi a domenica 6 aprile) parte sulla scorta del successo riscontrato all’esordio e porta con sé anche una suggestiva novità: la corsa in notturna (13 km) salendo al rifugio Le Fontanelle del Monte Carpegna. Nutrizione, aspetti mentali, yoga for running e tre trail per 70 km complessivi (fino a 1.800 mt di dislivello, con ristori lungo i percorsi) sono alcuni dei "passi" che gli iscritti – che arriveranno da tutta Italia – compiranno nel camp. La "stella" è la superstar della corsa in montagna Henri Aymonod, 28enne valdostano, campione mondiale 2021 anche nella specialità vertical. Accanto a lui correranno anche atleti del team Ambassador The North Face Italia, come Gianola, Calzolari e Barbieri. L’evento è organizzato dalla "Born to Run-Running Club", la asd fondata da Fabrizio Lombardi e Fabio Deluigi, riminesi appassionati di corsa, già "inventori" della Rimini-Pennabilli, ovviamente sempre di corsa.

m.c.