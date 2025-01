Ucciso dal carabiniere, Salvini: “Eccesso di pazienza”. E parte la raccolta fondi

Villa Verucchio (Rimini), 2 gennaio 2024 – I colpi esplosi dal comandante della stazione dei carabinieri che hanno ucciso Muhammad Sitta non sono stati un “eccesso di difesa”, semmai un “eccesso di pazienza”. È quello che si legge sui profili social di Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, in merito alla vicenda in cui ha perso la vita Sitta, 23enne egiziano, che, la notte di Capodanno, aveva accoltellato quattro passanti in strada prima di scagliarsi anche contro i militari. Era stato a quel punto che il comandante – ora iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di eccesso di difesa – avrebbe sparato, prima in aria per placare l’aggressore, poi inferendo il colpo mortale.

Nelle ore successive il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, aveva già espresso la sua solidarietà all’Arma con un post su Facebook in cui scriveva: “Onore al carabiniere”. Subito seguito da altri esponenti del centrodestra, dall’europarlamentare Roberto Vannacci (Lega), al deputato leghista Jacopo Morrone, passando per la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli e Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Il post di Salvini

"Eccesso di difesa? Non scherziamo – ha scritto su X il vicepremier e ministro, Matteo Salvini –, semmai quel Carabiniere (come la stragrande maggioranza degli italiani) sta esercitando un 'eccesso di pazienza', arrivando poi ad una sacrosanta legittima difesa".

La raccolta fondi per il comandante

L’associazione di promozione sociale ‘Vieni a Villa Verucchio’, coadiuvata dal commercialista Fabio Fraternali e dall’avvocato Piero Venturi, ha promosso una colletta su gofund.me (oppure tramite bonifico bancario) per aiutare "l’eroico carabiniere, che ha messo a repentaglio la propria vita senza pensarci due volte”, a pagare le spese legali. Questa l'iniziativa a sostegno di Luciano Masini, comandante della stazione dei carabinieri di Villa Verucchio, che la sera di Capodanno ha sparato 12 colpi di pistola (di cui 4 a terra e, pare, 8 al corpo) per fermare Muhammad Sitta, il 23enne egiziano che ha seminato il panico accoltellando quattro persone. “Grati del lavoro svolto dai carabinieri e ringraziando Dio del fatto che non ci sono stati morti tra i cittadini – scrive l’associazione sui social – chiediamo a chi potrà di prendere parte ad una raccolta fondi per sostenere il sottoufficiale dell’Arma”.