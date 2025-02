Un aiuto per gli anziani vittime di furti e truffe. Il Comune istituisce un fondo dedicato agli over 65

A Bellaria Igea Marina arriva un aiuto concreto per gli anziani vittime di furti e truffe. Il Comune ha istituito un fondo di 5mila euro destinato agli over 65 che subiscono questi crimini con l’obiettivo di fornire un supporto economico e un segnale di vicinanza alla cittadinanza. Il provvedimento arriva in risposta al crescente senso di insicurezza che, negli ultimi mesi, ha colpito la comunità. "Abbiamo voluto introdurre una misura che desse una risposta immediata e reale alle necessità degli anziani, che spesso si trovano coinvolti in episodi di microcriminalità e truffe – spiega l’assessore al welfare Ivan Monticelli (nella foto) – Durante gli ultimi mesi sono stati registrati atti di vandalismo e raggiri in diverse zone del territorio". A Bellaria Igea Marina le persone di età over 65 sono più di 3mila. "È nostro obiettivo tutelarli e agire è fondamentale in questi casi – ricorda Monticelli – Con questo fondo non risolveremo il problema ma vogliamo che i cittadini sappiano che come istituzioni noi ci siamo".

Per ottenere il contributo, le vittime devono aver presentato denuncia ai carabinieri e compilare poi un modulo disponibile presso lo sportello dell’Urp, situato al piano terra del municipio. Dopo l’accertamento delle condizioni, il contributo verrà erogato per aiutare a coprire le eventuali perdite subite. Il fondo prevede risarcimenti specifici per diverse tipologie di danni: fino a 400 euro per danni all’abitazione principale (porta d’ingresso, finestra), 300 euro per sostituzione serratura o rifacimento chiavi, 250 euro per serratura auto o finestrini. Per duplicazione dei documenti personali rubati, come carta d’identità e patente, il rimborso è del 100%, mentre per passaporto e permesso di soggiorno è del 70%. Per documenti o targhe di veicoli, il 100% delle spese è risarcito.

a. d. t.