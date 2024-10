Vasca sul Ventena: svelati i dettagli del progetto

Decolla il progetto per la vasca di laminazione sul fiume Ventena a San Giovanni in Marignano. E’ stato presentato mercoledì pomeriggio a San Giovanni nella sala del consiglio comunale il nuovo piano per un’opera da oltre 9 milioni di euro. Presenti, insieme all’amministrazione comunale, i tecnici dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia Romagna, Dirigente Ing. Giovanni De Carlo, Ing. Davide Sormani e Architetto Marco Sarti. Molto numerosa la partecipazione dei cittadini, a conferma che il tema della messa in sicurezza del corso fluviale è particolarmente sentito.

"L’Ingegnere Sormani ha rappresentato lo stato di criticità del torrente Ventena – spiega l’amministrazione comunale marignanese – in particolare nell’attraversamento del centro abitato di San Giovanni, testimoniato dai numerosi eventi di piena, avvenuti in passato, sottolineando che la realizzazione di una cassa di espansione in linea, dotata di un moderatore di portata che garantirà un automatico flusso calmierato a valle, permetterà il certo funzionamento dell’opera senza la necessità altri grandi strutture, tipiche delle casse di espansione".

Prima di arrivare al progetto attuale sono stati ripercorsi tutti gli studi realizzati: da Bratt nel 2015, lo studio successivo di Sis, uno ulteriore a cura dell’Agenzia regionale nel 2018-2021, fino al nuovo Piano di Gestione del rischio realizzato nel 2020-2022. Previsti anche altri interventi: "Durante l’incontro il dirigente De Carlo ha inoltre messo in evidenza che i lavori sul Ventena – continua l’amministrazione comunale – non riguarderanno solo la realizzazione della vasca di espansione, ma anche un ulteriore progetto di consolidamento degli argini e difese di sponda in corrispondenza di alcuni punti critici dell’area prospicente all’uscita del centro abitato in prossimità di Via Marignano, finanziato dal commissario straordinario Figliuolo".

La vasca di espansione sarà del valore di circa 9 milioni e 350 mila euro, cui si aggiungono altri interventi per oltre 300 mila euro per la riprofilatura, pulizia e consolidamento degli argini del torrente Ventena i cui lavori sono già iniziati a metà luglio. "L’intervento verrà realizzato per stralci – conclude l’amministrazione comunale – sono attualmente in fase terminale gli espropri e tra circa due mesi si entrerà nel vivo dei lavori che dureranno circa due anni ed oltre alla vasca permetteranno la realizzazione di un parco fluviale pubblico".

Luca Pizzagalli