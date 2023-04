Vecchia pescheria Rimini, dopo la festa abusiva fioccano denunce e multe

Rimini, 11 aprile 2023 – Dopo i balli abusivi e l’alcol a fiumi la polizia locale le ’suona’ a chi ha improvvisato la festa alla Vecchia pescheria, avvenuta sabato scorso. Un evento organizzato da un tour operator - University holidays - che aveva visto, per un paio d’ore (poi sono arrivati i vigili), centinaia di ragazzi e ragazze ballare scatenati, tra musica a tutto volume, deejay, vocalist. Il tutto, secondo i vigili, senza alcuna autorizzazione, nonostante gli organizzatori dell’iniziativa abbiano assicurato di essere in regola e con i permessi.

Nei guai sono finiti i titolari del locale della Vecchia pescheria dove l’evento si è svolto. Contro i gestori della cantinetta è scattata la denuncia per i balli abusivi e l’assenza di permessi per un evento di pubblico spettacolo (ai sensi degli articoli 68 e 80 del Tulps, il Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza) e anche per il fatto di aver permesso di ballare sopra un monumento, ovvero i banconi di marmo della Vecchia pescheria. Oltre alle denunce, contro il locale scatteranno sanzioni pesanti. La polizia locale deve ancora quantificare l’importo complessivo, ma si sta parlando di un ammontare di diverse migliaia di euro. Sono al vaglio anche le posizioni dei gestori di altri due locali nelle vicinanze e che, stando alla ricostruzione dei vigili, avrebbero collaborato all’evento. I provvedimenti sono stati presi sabato sera. Durante la festa improvvisata, i gestori di altre cantinette e ristoranti della Vecchia pescheria e dintorni si erano lamentati non poco per l’evento invocando il pugno duro dell’amministrazione.

Da Palazzo Garampi hanno deciso di non fare sconti. Anche perché "l’evento – osserva l’amministrazione – è avvenuto nemmeno 48 ore dopo l’incontro che avevamo avuto con i gestori delle attività (giovedì mattina), per concordare le regole d’ingaggio e i comportamenti da tenere per evitare alla Vecchia pescheria problemi di ordine pubblico e quelli legati alla musica". Per Palazzo Garampi "è inaccettabile che due giorni dopo il confronto con gli operatori si verifichi un episodio del genere". Da qui la decisione di andarci con la mano pesante. Anche perché "si era verificato un evento del genere e sempre nello stesso posto anche a Capodanno", il pomeriggio del 31. Pure in quell’occasione erano stati i vigili a intervenire dopo alcune segnalazioni tra cui quella di arlo Rufo Spina, consigliere di Fratelli d’Italia.