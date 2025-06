Ztl, già 2.250 multe a Rimini nord : "Telecamere attive anche in centro. Le sanzioni partiranno da ottobre"

I cartelli ci sono. E sono chiari, inequivocabili. Eppure la Ztl sul lungomare di Rimini nord, riaccesa dal 25 aprile (ma fino all’1 giugno era attiva solo di domenica e nei festivi) continua a fare parecchie vittime. Le sanzioni elevate in quasi 2 mesi, fino al 15 aprile, sono state 2.250. Gran parte delle infrazioni è stata rilevata nella prima metà di giugno. Dati alla mano, "siamo più o meno in linea con i numeri dell’anno scorso – fa il punto l’assessore Mattia Morolli – Nel 2024, nello stesso periodo, le multe erano state una trentina in più". Va ricordato che, rispetto all’anno scorso, "chi prende 2 o più multe per la stessa infrazione ne paga soltanto una", come è previsto dalla nuova norma del codice della strada per le sanzioni rilevate con apparecchi elettronici e senza contestazione immediata. L’anno scorso complessivamente furono 40mila le multe fatte dalle telecamere nella Ztl sul lungomare di Rimini nord.

Da luglio si riaccendono anche le telecamere della Ztl in centro storico. I varchi erano disattivati da 7 anni. Sono 13 i varchi della nuova Zona a traffico limitato in centro. Le telecamere sono state posizionate in: via Bastioni meridionali, all’incrocio con largo Unità d’Italia (dove la Ztl è in funzione dalle 22 alle 6); via Dante (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30); via XXII Giugno all’incrocio con via Angherà (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19,30); via Bertani (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30); via Giovanni XXIII (in funzione 24 ore su 24); corso d’Augusto prima di via Ducale (dalle 20.30 alle 7.30); corso d’Augusto dopo l’incrocio con via Ducale (dalle 7.30 alle 20.30); via Castelfidardo (dalle 9 alle 12, dalle 16 alle 19.30); via Michele Rosa (dalle 9 alle 12); via d’Azeglio all’incrocio con via Circonvallazione occidentale (dalle 22 alle 16); infine a borgo San Giuliano in via Marecchia (incrocio con via Matteotti), via Trai, viale Tiberio (incrocio con via San Giuliano), dove i varchi sono in funzione per 24 ore su 24.

"La settimana prossima – prosegue Morolli – verrà approvata in giunta la delibera per l’attivazione della Ztl in centro, che partirà dall’1 luglio. Ma nei primi mesi non faremo multe: chi passerà da uno dei varchi senza avere l’autorizzazione, riceverà a casa un semplice avviso con cui comunicheremo che ha commesso l’infrazione". Le multe "partiranno da ottobre". Nel frattempo "va avanti il lavoro degli uffici comunali con residenti, negozianti e tutti coloro che hanno diritto al pass, per regolarizzare le posizioni. Abbiamo già inviato 4.728 lettere. A oggi abbiamo rilasciato 1818 nuovi permessi, che si sommano ai 2523 preesistenti e ancora validi".