Andrea Delogu e il successo del Tim Summer Hits: ora Sanremo?

Rimini, 9 luglio 2023 – I social l’hanno già incoronata: Andrea Delogu regina del Tim Summer Hits. La presentatrice riminese e l’emiliano Nek, con tanta professionalità e complicità, hanno traghettato uno spettacolo suddiviso in un’unica festa, incantando, e divertendo il pubblico. C’è già chi vorrebbe la Delogu co – conduttrice del Festival di Sanremo. All’Ariston, in febbraio, aveva presentato il Prima festival, dopo il Tg1.

Tornando all’evento di Rimini, in occasione della Notte Rosa le tre serate hanno fatto ballare la città con Achille Lauro, Diodato, Arisa, Clementino, Emis Killa. E poi i giovani osannati dai fan: Wax, Federico Rossi, Rovere, Cmqmartina, Tommy Daly, Luigi strangis, NDG, Asteria, Matteo Romano, Valentina Parisse, Chiello, Santi Francesi, Follya.

La musica è un linguaggio universale capace di unire più generazioni in un unico abbraccio, e la sua capacità comunicativa è così forte che forse tre serate non bastano, ma a Rimini questo concetto di unione è passato benissimo, se si considera che per il Tim Summer Hits, si sono riversate in piazzale Fellini migliaia di persone ogni sera e insieme hanno cantato, ballato, e partecipato ad una festa che verrà trasmessa su Rai1 a partire da domenica 16 luglio, in prima serata.

E anche ieri sera è stato un tripudio di rosa, di note, di scatti, di abbracci e di emozioni, che hanno accolto sul palco tutti gli artisti ( 70 in tutto nelle tre serate) e che ha visto Rimini diventare la capitale italiana della musica.

Anche gli Autogol sono stati apprezzatissimi, un trio capace di entrare in sintonia con il pubblico parafrasando la musica e scambiando battute e interviste dal backstage insieme alla Dj La Mario.

Achille Lauro è stato sicuramente il più cercato fin dal pomeriggio delle prove, e quando ha intonato i suoi successi, l'ovazione per quest'artista davvero unico e particolare, è stata immensa.

Per questa maratona a ritmo di musica che ha concluso la tre giorni di Tim Summer Hits nell'ambito della Notte Rosa che porta la firma di Claudio Cecchetto, il comune di Rimini è stato in testa alle tendenze di Twitter con l'hashtag #notterosa.