Gessica e Filippo sposi, la storia d’amore raccontata a Verissimo: “Su di noi un arcobaleno gigante”

Rimini, 23 settembre 2023 - Gessica Notaro, sposina fresca di nozze e il suo Filippo Bologni (qui l’abito e i look del matrimonio in stile Disney), hanno raccontato oggi la loro storia d’amore a 'Verissimo', su Canale 5.

La coppia - entrambi erano vestiti di bianco (come al matrimonio) – è entrata nello studio di Silvia Toffanin portando la cagnolina bassotta già protagonista del matrimonio (il 19 settembre alla reggia di Venaria ha portato le fedi agli sposi).

Il primo a parlare è il neosposo: “Ho pianto per tutta la cerimonia – confessa Filippo – non m’aspettavo di emozionarmi tanto...”. Sentimento condiviso da Gessica, che spiega: “E’ stato più bello di quello che potevo immaginare”, aggiungendo: “non vedo l’ora di guardare il servizio video che ci avete preparato, è la prima volta che rivediamo quelle immagini”.

Sta a Silvia Toffanin tirare le fila del racconto: “Un amore nato da un’amicizia”, li incalza. E Filippo conferma: “E’ stato tutto molto naturale, non abbiamo forzato nulla”. Poi di seguito il video dell’arrivo a cavallo, delle promesse: l’emozione è palpabile in ogni fotogramma.

Filippo continua: “Lei è stata molto importante per la mia storia personale” e alla conduttrice: “Grazie di aver tagliato quei punti in cui mi sono messo a piangere...”. Gessica, con aria sognante: “E’ stato tutto perfetto”. A seguire la ricostruzione video della festa, con le testimonianze degli ospiti.

L’arcobaleno dei miracoli

In una pausa del video di nozze, Gessica Notaro si commuove davvero, raccontando di quell’arcobaleno gigante apparso dopo la pioggia. “Io non me n’ero accorta – assicura – ma almeno tre invitati mi hanno inviato ole foto: era incredibile”. E aggiunge: “Lo dico ora come l’ho detto nelle promesse, lo dico anche a voi: non credete nelle favole, credete dei miracoli”

Le nozze da favola

Sono passati solo 4 giorni dal "matrimonio disneyano" che Gessica desiderava tanto, e in effetti il 'sì' tanto atteso, nella cornice della reggia di Venaria, è stato davvero memorabile: una cerimonia da mille e una notte, quella tra la showgirl riminese, 33 anni, e Filippo Bologni, 29, campione di equitazione di Reggio Emilia. Lei è arrivata come una principessa sulla carrozza trainata da un cavallo bianco, e lui l'ha raggiunta in sella al suo destriero. Si sono sposati davanti a oltre 500 invitanti (molti i vip e gli influencer).

L'amore di Gessica e Filippo

La coppia si è vista la prima volta alla Fieracavalli di Verona del 2019, nel segno di quella passione comune per il mondo dell’equitazione. Sempre lì, lo scorso novembre, Filippo aveva chiesto la mano di Gessica, inginocchiandosi nel bel mezzo della pista. Gessica ha commentato con aria sognante: "Prima di lui non sono mai stata innamorata fino in fondo. Ma quando arriva la persona della tua, lo senti". Poi l'appello agli invitati: non fateci regali, perché "noi siamo fortunati e non ci manca nulla", hanno detto Gessica e Filippo invitando chi vuole a fare una donazione alla fondazione Puzzilli per sostenere il progetto ‘Agata’ a favore de lle donne vittime di violenza.