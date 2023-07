Radio Deejay accende l'estate di Riccione con il contest e una schiera di artisti

Riccione, 14 luglio 2023 – Con musica, sport, 200 ore di dirette radiofoniche e l’attesissimo contest Deejay on stage, in piazzale Roma, a Riccione si riaccendono i riflettori del palco dell’estate. Dal 31 luglio al 26 agosto sarà un intrecciarsi di eventi che faranno da cornice alle dieci serate di spettacolo. Stamattina Linus, direttore artistico di Radio Deejay, ha annunciato i primi grandi ospiti da Paola & Chiara, attese il 3 agosto, a Diodato (il 7), fino a Francesco Gabbani (il 15). Poi Mara Sattei, Ariete, Angelina Mango, i The Kolors, Boomdabash, Clara e gIANMARIA. A questi nomi se ne aggiungeranno altri, tuttora in trattativa.

Linus Daniele De Luigi Simone Bruscia e il dirigente Botteghi (Foto Nives Concolino)

Si consolida così quel feeling che tra Riccione e Linus va avanti dal 1987, anno che ha segnato l’inizio del grande amore sbocciato tra lo stesso Linus e Carlotta, sua dolce metà riccionese, e l’apertura di Aquafan, dove il prossimo 29 luglio partiranno le dirette radio.

L’estate dunque entra nel vivo con gli attesissimi Deejay on stage e Play Deejay che faranno divertire, ballare, cantare e allenare il popolo vacanziero gratuitamente e, nel caso dello sport, con l’ausilio di trainer.

Il programma di allenamenti sarà inaugurato con un evento speciale di group cycling con 120 bike Technogym per cinque ride anche in notturna. Lo show serale in piazzale Roma partirà invece il 3 agosto con la regia di Linus e la conduzione del dream team della radio guidato da Rudy Zerbi, affiancato da Andrea e Michele e Gianluca Gazzoli.

Il contest Deejay on stage

Cuore dell’intero evento come sempre sarà il contest con 35 giovani artisti, selezionati su 800 concorrenti in lizza per il Deejay On Stage. Sono tanti quelli tra i 18 e i 22 anni che, in buona parte, hanno partecipato a talent del calibro di Amici, XFactor, Sanremo Giovani e altri programmi televisivi nazionali. Come sottolinea Linus: “Fiat 131, vincitore della scorsa edizione è arrivato tra i finalisti di Sanremo Giovani, il riccionese Giovanni Cricca è stato per otto mesi ad Amici su Canale 5, mentre Serepocaiontas è stato presente tutte le mattine insieme a Fiorello a Viva Rai2! col suo inseparabile ukulele: ennesima conferma di quanto il palcoscenico di Deejay On Stage sia un notevole trampolino di lancio per i giovani esordienti e un’occasione straordinaria per farsi conoscere.” Le selezioni sono state molto impegnative per la commissione artistica guidata da Daniele De Luigi, che si occupa di festival per giovani talenti”.

Palestra open air

Di giorno, intanto, piazzale Roma dal 29 luglio al 24 agosto si trasformerà in una palestra open air con Play Deejay. Dalle 7 alle 11 e dalle 17,30 alle 20 si potranno fare esercizi di pilates, yoga, functional training, group cycling, questo con oltre 120 corsi tutti gratuiti e la direzione tecnica di Energia lifestyle di San Marino. Arricchirà la proposta la Technogym, leader mondiale nella produzione di attrezzi per lo sport e il tempo libero, i corsi si possono prenotare sulla sua app.

Dirette radio da Aquafan

Poi le dirette radio da Aquafan. Sono previste dal 31 luglio al 26 agosto, Zerbi condurrà dal lunedì al sabato dalle 10 alle13, mentre nel pomeriggio degli stessi giorni, dalle 14 alle 17 ci sarà Gianluca Gazzoli , seguito dalle 17 alle 20 da Andrea e Michele. Un’occasione per raccontare live la città”. Organizzato da Deejay On Stage, l’evento è a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di di Linus e con il patrocinio, contributo e supporto dell’assessorato al Turismo di Riccione. Un particolare Radio Deejay registra in media di 5 milioni di ascoltatori al giorno, ai quali si aggiungono le piattaforme social e del sito web.