Vasco Rossi a Rimini: hotel al massimo, in 20mila hanno già prenotato

Rimini, 28 maggio 2023 – Con Vasco Rossi vanno al massimo anche gli hotel. Sì perché l’invasione dei fan del ‘Blasco’, che arriveranno da tutta Italia e anche dall’estero per il doppio concerto allo stadio ‘Romeo Neri’, riempirà migliaia di camere.

Vasco Rossi con i fan a Rimini (foto Migliorini)

Come arrivare al concerto: parcheggi e bus

I primi fedelissimi del Kom in realtà sono già arrivati da giorni in città, e qualcuno si è perfino accampato davanti allo stadio nella speranza di incontrare Vasco per strappargli un autografo o un selfie. E’ solo l’inizio, perché saranno oltre 20mila quelli che assisteranno alla prova generale aperta dell’1 giugno e 24mila per il concerto del 2 giugno con cui Vasco aprirà il suo nuovo tour.

Per la prova aperta dell’1 giugno riservata a chi è iscritto al ‘Blasco fan club’ (il club ufficiale), i prenotati sono già 18mila. "Ma di questo passo arriveremo a oltre 20mila: arrivano nuove richieste ogni giorno", dicono i responsabili del ‘Blasco fan club’. La prova aperta di Rimini segnerà un record, perché "mai prima c’erano state tante persone ad assistere al soundcheck di un concerto di Vasco".

Un terzo dei fan che vedranno la prova dell’1 giugno ha già in tasca anche il biglietto per il concerto del 2 giugno e tanti soggiorneranno a Rimini. "Sono circa 11mila le persone – dicono dal ‘Blasco fan club’ – che dormiranno in hotel e strutture ricettive di Rimini e dintorni almeno una notte. Quasi 6mila fan alloggeranno qui in Riviera per due notti, mentre oltre 2mila ci hanno già detto che staranno qui a Rimini per tre notti almeno". Alcuni verranno in camper, ma la stragrande maggioranza delle persone ha scelto di sistemarsi in hotel, residence, b&b e altre strutture ricettive. Tanti, tantissimi. A conferma di come lo show di Vasco avrà un impatto rilevantissimo anche sul turismo.

Ma da dove arriveranno i fan di Vasco? Da tutta Italia e anche dall’estero. Per la serata dell’1 giugno, stando ai dati raccolti dal ‘Blasco fan club’, un quarto dei fan è residente in Emilia Romagna, il 21% in Lombardia, seguono Veneto, Friuli e Trentino (le tre regioni fanno insieme il 15% dei fan prenotati per la prova), Lazio (9%), Piemonte (5%) e a seguire tutte le altre regioni, Sardegna e Sicilia comprese.

Ma ci saranno anche fan stranieri: 700 quelli già confermati, provenienti da Svizzera, Belgio, Germania, Austria, Francia, Irlanda, Olanda, Lussemburgo, Gran Bretagna e qualcuno perfino dall’Australia. Per aiutare e assistere i fedelissimi del Kom, il ‘Blasco fan club’ aprirà a Rimini due infopoint. Uno inaugura oggi in piazza Cavour negli spazi messi a disposizione dal Comune. Sarà aperto oggi dalle 11 alle 18, martedì e mercoledì dalle 15 alle 19. L’altro sarà presso la sede di Saraghina (via Emilia 102), l’azienda di occhiali che produce anche la linea degli occhiali di Vasco, e sarà aperto domani, martedì e mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Negli infopoint ci si potrà iscrivere al ‘Blasco fan club’, prenotarsi per la prova dell’1 giugno e scoprire tutte le iniziative per i fan.