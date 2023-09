Trovato morto in mare il 14enne scomparso lungo il Po

Ariano Polesine (Rovigo), 4 settembre 2023 – È finita con una tragedia le ricerche del giovane di 14 anni scomparso da giorni dopo essere stato visto l’ultima volta su una spiaggia lungo il Po. Alle 12 di stamani i vigili del fuoco hanno recuperato in mare nelle vicinanze del faro di Goro (Ferrara) e la spiaggia dell’Isola dell’Amore il corpo del ragazzino 14enne, di cui si erano perse le tracce.

Il corpo visto da un bagnante

L’allarme era scattato sabato 2 settembre alle 19.30, quando il ragazzo che si trovava in spiaggia, nella zona dell’Isola dei Gabbiani, ad Ariano Polesine era scomparso. Nella tarda mattinata di oggi l’avvistamento da parte di un bagnante che ha notato il corpo, dando subito l’allarme ai vigili del fuoco che si trovavano in prossimità con delle moto d’acqua per le ricerche di superficie. Il corpo è stato vincolato e poi recuperato e portato a riva a Gorino Veneto frazione di Ariano Polesine. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.