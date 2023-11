Rovigo, bimbo di 14 mesi ustionato dall’acqua: è ancora grave

Rovigo, 2 novembre 2023 – Un brutto incidente avvenuto tra le mura domestiche di Rovigo e tanta paura. I fatti sono successi ieri mattina verso le 9.30 circa, quando un bambino di un anno è stato portato urgentemente a pronto soccorso dell’ospedale rodigino dai genitori, per ustioni da acqua bollente. L’incidente è successo in casa.

Un quadro clinico che apparso subito molto critico, in quanto le ustioni hanno interessato gran parte del corpo, sia in volto ed al torace. La prima assistenza medica è stata garantita dal personale sanitario del Suem118, procedendo a sedarlo ed intubarlo.

Un’ustione, però, che è stata diagnostica dagli stessi medici grave, quindi verso le 12 di mercoledì 1° novembre è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il bambino all’ospedale di Verona dove è presente un centro specializzato per le grandi ustioni. Al termine de dovuti accertamenti, il bimbo non risulta, fortunatamente, in pericolo di vita, ma permane la prognosi riservata.